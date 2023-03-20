國民黨選舉策略委員會惹議後喊卡，總統、立委提名回歸黨中央的提名委員會進行，並邀請新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕以及桃園市長張善政等人加入。國民黨立院黨團總召曾銘宗今受訪時強調，呼籲每位縣市長能盡量參與承擔，因為團結才有機會，不團結絕對是死路一條。

曾銘宗說，選策會即時停掉真的是明智之舉，至於提名委員會的部分，也呼籲每位黨員或者縣市長，能夠盡量參與、盡量承擔，因為2024大家一起努力、團結一心，才有希望和機會，不團結絕對是死路一條。

至於侯友宜是總統參選人熱門人選，也被邀入提名委員會，有外界聲音質疑恐是「球員兼裁判」，曾銘宗表示，國民黨是個多元的社會，有人希望侯友宜加入，有人則講說球員兼裁判，所以這個真的是非常困難的決策，但他會尊重侯友宜到時候的決策，相信侯一定會大局著眼，只要對整個選情有幫助的決定他都會贊成。

曾銘宗也強調，侯友宜跟黨主席朱立倫絕對沒有不和，也絕對沒有心結，他可以作證，兩人關係非常好。他提及，過去侯友宜是朱立倫的副手，相信這段時間包括輔選和溝通都非常順暢，「絕對沒有心結，也沒有溝通不良的情況，而且大家團結在一起，2024才有機會」。