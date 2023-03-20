大陸日前組建中央港澳辦，大陸全國僑聯副主席盧文端表示，此舉具有雙重意義，一是理順和加強港澳工作領導體制，二是港澳台工作領導體制趨同化。

大陸兩會日前通過《黨和國家機構改革方案》，其中成立「中央港澳工作辦公室」，由原國務院港澳事務辦公室升格為黨中央辦事機構，國務院港澳辦僅保留牌子不再單設。

盧文端20日於香港《明報》撰文指出，他認為，大陸組建中央港澳工作辦公室，有兩方面重要意義。第一是理順和加強港澳工作領導體制。他表示，中國共產黨是執政黨，港澳事務一直都是執政黨領導。自中央港澳工作協調小組轉變為中央港澳工作領導小組後，中央港澳工作的領導體制開始成形。

盧文端指出，之前的港澳辦實際上也是「一個機構，兩塊牌子」，既是中共中央港澳工作領導小組辦公室，亦是國務院港澳事務辦公室。他說，面對日益複雜的國際環境，直接組建中央港澳工作辦公室，加強大陸中央對港澳工作的領導，「可以在體制機制上保證香港於強國建設中更好地發揮作用」。

盧文端續指，第二方面的意義是，港澳台工作領導體制趨同化。他指出，組建中央港澳工作辦公室之後，與大陸中央對台灣工作的「一個機構，兩塊牌子」完全一樣，即中共中央台灣工作辦公室與國務院台灣事務辦公室。

盧文端解釋，這當然不是名稱字眼的簡單相同，而是體現了它們之間的相關性和實質聯繫。他說，從中共二十大報告到習近平本次人大會議閉幕會上的講話，「都是將推進一國兩制實踐和祖國統一大業放在一起論述」。

盧文端稱，「推進祖國統一，是強國建設的重要組成部分。香港率先實行一國兩制，在參與強國建設中，如何為推進祖國統一大業發揮特殊作用，是香港需要重視的問題。」