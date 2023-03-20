前總統馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，在今（20）日引爆各界熱議。對此，媒體人張禹宣認為，馬卸任長達七年，直到此時此刻才赴陸祭祖，絕對是經過深思熟慮，細膩權衡的精妙之舉，旨在做那關鍵的一塊敲門磚。

張禹宣稍早在臉書撰文表示，隨著裴洛西事件徹底證明「抗中」無法保台後，民進黨的兩岸論述已經轉趨和緩走向「和平保台」，且當小三通逐步推展，下一步便是陸客來台，雙邊積極尋求對話交流，陸方再度拋出「九二共識」，可說是鬥而不破的「不破」在台海之間的比重逐漸超出「鬥」。

對於馬英九的十二天行程，張禹宣也分析，撇除掉祭祖與青年交流，多數的內容都是聚焦在「中華民國」的歷史見證，從孫中山到辛亥革命，抗戰遺址到四行倉庫；相比之下，四月初訪美的蔡英文，表面上是聲稱尋求美方支持、保衛台灣，卻只是在複製裴洛西事件的老路，即便主張形式地點大不同，實則對台卻毫無助益，與和平保台背道而馳，加深美國框架的箝制。

張禹宣強調，綠營側翼與民進黨民代困在名為美國框架的書桌，對於馬英九訪陸一事膝反射的抨擊，然而實際上從陸委會到行政院都企盼兩岸交流。結果真的交流時，民進黨卻又忍不住逢陸必反，根本是民進黨自己苦無管道與本事與對岸接觸。

張禹宣聲稱，過去民進黨透過操作「抗中」嚐到勝選的甜頭，也讓國民黨對於一向最引以為豪的兩岸議題上噤若寒蟬，甚至拿香跟拜。但隨著時過境遷，「和平」成了台灣社會的最大公約。若在此時此刻，國民黨還無法積極捍衛過去的「定位」，最後只會像「愛台灣」、到「中華民國」等核心價值，任由民進黨收割、主導話語權，並把自家的神主牌一塊一塊地親手奉上。