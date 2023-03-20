民進黨2024立委今起開放登記領表，黨主席賴清德雖祭出「誠信條款」約束現任議員轉換跑道，相比高雄議員退出初選戰場尋求團結，台北卻有議員強勢挑戰現任立委，呈現南北兩樣情，該條款也被批評是「假初選真徵召」，保障現任優先。對此，民進黨立委劉世芳20日表示外界有所誤解，強調登記截止後便進入協調程序，期間眾人都能表態參選，一切公開透明，按照內部初選程序來走。

高雄市議員黃秋瑛昨日舉行「相讓相牽成，團結顧大局」記者會，在高雄市長陳其邁、湧言會立委趙天麟、王定宇等人見證下，邀請競爭對手、現任立委邱志偉出席，並含淚宣布退出黨內初選，未來將全力支持邱志偉競選連任，被視為誠信條款效應正在發酵。

趙天麟認為，黨的初選制度公平，相關期程、遊戲規則透明且清楚，而高雄所有選區皆為初選區，而非徵召區，現任8席立委仍要登記，待初選通過後才能尋求連任，雖然議員都能力很強，有資格當國會議員，卻願意在黨內協調後選擇「相讓」，展現政治家風範，令人驕傲，完全不會有假提名真徵招、保障現任的問題。

劉世芳指出，民進黨的提名程序清楚寫在黨章上頭，本周是讓所有願意參選立委者，赴地方黨部登記領表，接著再依誠信條款進入協調程序，無論議員要在初選區或徵召區報名都沒問題，而真正提名時間是在4月中旬，沒有所謂「假提名真徵召」。

劉世芳解釋，所謂徵召就是在提名程序完成後，發現完全沒人可代表民進黨，譬如像金門、馬祖地區，才會進入徵召程序，她認為外界誤解太大，沒有所謂「真真假假」的問題，民進黨完全公開透明，按照內部提名初選程序來走。

黨團幹事長鄭運鵬強調，民進黨立委提名是採「真登記真初選」且尊重個人意願，無論最後決定是登記或相讓，個人意願還是最重要，感謝每位有實力的參選者，願意協助民進黨提名人贏得最後勝利，「沒有人抱怨，大家都是開開心心參與初選，對我們來說是最重要的事情。」