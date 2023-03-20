市議員陳淑華等人表示，市府隱匿巨蛋真實情況，根本欺騙議會、欺騙市民。(林欣儀攝)

台中市長盧秀燕強調，巨蛋沒有跳票，「我們正在做」。(林欣儀攝)

台中巨蛋原本預計民國115年完工，卻因工程經費暴漲，歷經多次流標，市府近日在議會臨時會提出追加預算，市議員江肇國、陳淑華等人抨擊，市長盧秀燕過去允諾巨蛋將於115年完工，現在至少要延到117年才能硬體完工，承諾跳票，呼籲盧秀燕道歉。盧則強調，市府沒有跳票，「我們正在做」。

台中市議會今天審查市府追加預算，其中巨蛋經費增加34億，再度成為討論焦點，江肇國表示，盧秀燕過去4年任期共8次施政報告，其中有6次提到巨蛋，甚至清楚說了完工日在115年，現在完工日期延到117年，對議會的報告、對市民的承諾跳票，卻未聽到一聲道歉。

陳淑華、張芬郁、陳雅惠、謝家宜、陳俞融及何文海說，巨蛋以包裹的方式追加預算，卻沒有內容、細項，若通過將對不起市民；盧秀燕去年競選期間還不斷說巨蛋去年底可以發包動工，現在不但沒動工，連117年完工都還無法使用，市府隱匿此情況，難道不是欺騙議會、欺騙市民？

陳淑華說，根據市府追加經費的時程計算，巨蛋117年蓋好還不能用，之後招商還要2年，最快可能要2030年，甚至還不知道要再延到什麼時候，這不叫跳票、什麼叫跳票？市府隱匿巨蛋的情況，難道不用道歉嗎？

江肇國表示，市府追加巨蛋34億經費，審查會才知道這些錢只能蓋殼，後續內部裝修、機電空調都要營運廠商支付，當初市府說BOT、ROT不可行，現在通通都可以，若議會通過這樣的作法，恐將解決了工程流標問題，卻造成促參流標。

盧秀燕表示，過去6次在施政報告中表示要做巨蛋，顯示市府有決心做，沒有跳票，因為「我們正在做」，沒有做才叫跳票；台北的大巨蛋是以BOT方式、更多項目要廠商負責，要取得營運權就必須連外殼都要做，台中市只用ROT而已，是中間的作法。