對手、現任立委賴惠員說，對自己的表現有信心，希望繼續服務地方，她將在明天11點到南市黨部登記，望選民支持。（張毓翎攝）

民進黨20日開始立委初選領表登記，前台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧今天一早到民進黨台南市新營黨部領表並登記，爭取南市立委第一選區黨內提名，挑戰同黨的現任立委賴惠員。

擔任3年多南市觀旅局長的郭貞慧，今年初辭官投入民進黨南市立委第一選區初選，她今由剛滿百歲的阿嬤江鄭悅治、婆婆江純德、女兒李沛芸的陪同到市黨部繳交立委候選人登記申請書，並從阿嬤手中接下象徵「謙虛」的稻穗和「照顧家庭」的擀麵棍。

郭貞慧表示，溪北需要一個謙虛、有能力、能幫大家顧肚子的女性立委，她會戰戰兢兢地承擔這份責任；另外，初選期間，她會謹守黨中央選對會的規定，絕不發放違反黨紀的文宣品，並維持初衷力挺黨主席賴清德，即日起籌組信賴台灣，在選區各處成立賴清德總統後援會。

賴惠員參選市議員失利，2020年轉戰立委成功「更上一層樓」；賴惠員說，民進黨初選機制是選拔為在地方服務的優秀人才，這3年來她深耕在地，從中央爭取經費挹注在農業、教育等方面，對自己的表現有信心，希望繼續服務地方，她將在明天11點到南市黨部登記，望選民支持。