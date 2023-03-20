台灣癌症基金會今天號召跨黨籍立委和癌症相關團體，共同呼籲政府應修訂「癌症防治法」。前排左起為國民黨立委徐志榮、時代力量立委王婉諭、民進黨立委吳玉琴、邱議瑩、時代力量立委陳椒華、民進黨立委劉建國。（王家瑜攝）

台灣癌症發生人數持續上升，現行健保體制已無法滿足癌友對新藥新科技需求。9位跨黨派立委和14個癌症相關團體今天共同呼籲，政府應修訂「癌症防治法」，加速設立「癌症新藥多元支持基金」，讓癌友能及時獲得適切的治療，獲得活下去的機會。

癌症新藥新科技發展快速，但費用高昂，納入健保給付時間過長，給付範圍也被嚴格限縮；即便治療成效佳，癌友可能因為需自費高額藥費而被迫放棄。台灣癌症基金會今天邀集跨黨派立委和癌症相關團體，呼籲政府加速修訂「癌症防制法」，包括第16條設立台灣癌症新藥多元支持基金（TmCDF）相關條文。

民進黨立委吳玉琴表示，多位跨黨派立委都有參與癌症新藥多元基金的倡議，並提出癌症防治法第16條修正案，大家都很有共識，這是很難得的事情；由於設立基金涉及「財政紀律法」，不能僅以公務預算編列，行政部門應該認真研議如何設立，這是癌友們殷殷期盼的事情。

時代力量立委王婉諭指出，上周一衛環委員會審議癌症防治法時，衛福部居然無法提出修法後財務影響評估，連最基礎的準備都還沒做到，後來才說預計5月赴英國考察，預計3個月後有明確規劃報告，但癌友無法無止盡地等待，衛福部應提出積極作為。

國民黨立委徐志榮指出，28年前台灣成立健保制度是為了讓人民免於「因病而貧」，但現在癌友同樣面臨這個問題；癌友為了等待一線生機，連草藥、寺廟的仙水都願意嘗試，更何況是這些有臨床證據的新藥，因此，無論產業界、醫界、政界、學界都應該支持癌症新藥多元支持基金，至於錢從哪裡來？政府幾百億、幾千億的錢都可以用，應該不是問題。

國民黨立委林為洲指出，癌症治療是和時間賽跑，但新藥上市審查慢，納入健保給付也慢，因此各黨對於設立癌症新藥多元基金都有共識，但政府到底有沒有決心要做？衛福部長薛瑞元講不出設立預定期程，也說不出基金規模多大，看起來意志不夠堅定！如比照英國規模，台灣應設立50億的癌症新藥基金，相較於上百億、上千億的交通建設，國家應重新思考財源分配。