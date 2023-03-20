43歲麻衣8年前和台塑長孫王泉仁閃婚生下一子，但兩人感情生變，已在日本打起離婚官司，傳聞麻衣婚前被迫簽下不平等條約，如今打官司還被王泉仁律師警告對外不可多說。今(20日)麻衣發文分享和愛紗23年的革命情誼，兩人從完全不會說中文到現在打字、對話流利，故事說到數不完，文末，麻衣說：「我真的可以寫書了」，此話一出引起外界好奇，兩人的婚姻是否會因出書浮上檯面。

麻衣和王泉仁近年婚姻亮紅燈，王泉仁過家門而不入，讓當起「偽單親媽媽」的麻衣心死，決定和兒子搬回日本生活。據週刊報導，麻衣日前親自出席離婚官司，傳聞兩人因贍養費問題沒共識，仍在協調中，王泉仁律師更在庭上警告麻衣不得對外公開離婚官司細節，讓麻衣受訪時直言心累。

麻衣和愛紗過去以「Sunday Girls」出道。（圖／中時資料照片）

傳聞麻衣未來恢復單身後，有意回台灣復出演藝圈，近來她也動作頻頻，不僅開了IG帳號，也難得曬出自己化起「媽媽妝」的近照，白皙緊緻肌膚依舊，看來狀態甚好。今稍早，麻衣曬出跟愛紗合照，直言兩人之間的故事多到可以出書了，23年她剛來台灣時，光在1年內就寫了10本日記，她和當年的「Sunday Girls」成員起初連一句中文都不會說，好巧不巧她和愛紗分配成為室友，頻率相近的兩人因此變成永遠的朋友。

麻衣笑說：「因為第一次離開媽媽，我們做家事實在不上手」，「太多醜事，但16歲到22歲的我們，雖然，每天辛苦但現在覺得美好的珍貴的回憶。每天發生新的事。這個真的寫不完」，愛紗還因為太想家，結果國際電話費破萬，麻衣更形容，從小到大幾乎沒有什麼人曾24小時在她身邊，因為要上課也沒很常跟爸媽相處，以前會天天黏兒子，但兒子現在已經在上課了，回想起來曾經最親的人就是愛紗，還標註她帳號問要不要一起寫書？見此，愛紗說：「哈哈哈，小公園故事那時候真的哭笑不得，現在回想超級噴笑」，黃小柔回：「我們的青春有彼此，支持麻衣寫書」，網友回應：「拜託出書我要買」、「好期待聽讀妳們的故事喔！謝謝妳們的青春歲月，讓台灣更精彩美麗」、「能夠一起努力成長的家人，特別珍貴的友情」。