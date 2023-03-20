雲林縣議長沈宗隆涉嫌收受達德集團2600萬元綠能行賄案，雲林地院16日清晨裁定沈收押禁見後，沈宗隆不服提起抗告，台南高分院20日駁回抗告，此案不得再抗告。

台南高分院認為，檢察官對於羈押要件，已經證明至令法院相信「很有可能如此」的程度，即已盡羈押審查程序中的舉證責任，不需要求檢察官對各構成要件均證明至無合理懷疑的確信程度。

二審還說，依檢察官提出的卷內證據，已經足以使法院相信被告很有可能涉嫌違反貪汙治罪條例等犯行，達到羈押程序的「犯罪嫌疑重大」程度；其次，此案雖經檢察官實施通訊監察等調查程序長達數年，進而發動搜索、扣押，但主要的共犯及證人均於近期才到案陳述，就重要的犯罪事實而言，仍屬偵查初期階段，此案於檢警執行搜索、約談前，被告已經開始警覺遭到司法機關調查，因此有面會相關證人或打聽消息之舉，並於檢警發動搜索前更換手機，有事實足認被告確有勾串共犯、證人或湮滅證據之虞。

此外，被告身為雲林縣議會議長，對於共犯和證人的影響力甚大，倘若不羈押，甚有可能影響共犯和證人的證詞，影響檢察官後續偵查。原審綜合卷內卷證，認為被告犯罪嫌疑重大，有羈押之必要，裁定被告自3月16日起羈押2月，並禁止接見、通信，認事用法並無違誤，被告的抗告並無理由，應予駁回。