美國拜登政府周日表示，印太經濟框架（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF）第二輪談判已於13日至19日，在印尼峇里島舉行，主題聚焦勞工、環境、數字貿易和技術援助。

美國總統拜登於去年5月發起的印太經濟框架經濟倡議，旨在對抗中國在印太地區擴大經濟影響力。

據路透社報導，美國貿易代表辦公室和商務部在一份聯合新聞稿中表示，最近的談判於13日至19日在峇里島舉行。這是美國在2023年全年「積極」推進IPEF進程的新一輪談判，此次談判的主題包括勞工、環境、數碼貿易和技術援助。

在談判之前，美國官員公布了關於勞工、環境、數碼貿易和技術援助的「第一支柱」談判文本。美國指稱，IPEF的合作夥伴討論了「第一支柱」的文本內容，並就早些時候在布里斯班和新德里舉行的IPEF會議中提出的其他議題進行了後續會談。

另外，美國貿易代表辦公室和商務部表示，將在晚些時候公布有關下一輪IPEF面對面談判的更多細節。