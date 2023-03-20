儘管對前景發展悲觀，但執行長們正在尋找能獲得競爭優勢的機會。在未來12個月，89％訪者表示仍將進行交易，46％計畫進行併購，58％計畫合資或策略聯盟，34％計畫撤資行動。
買方主要著眼於投資創建期業務來增強現有投資組合、獲取新人才或建立新業務平臺，33％受訪者認為這是未來半年內的關鍵行動，一旦有機會就會發展更大規模的交易。資產出售方面，2023年上半年併購市場可能出現更大規模的交易，各企業都準備好啟動更大規模的分拆行動。
安永進行「全球CEO展望脈動調查」，高達98％企業執行長認為2023年將因地緣政治緊張局勢、供應鏈中斷及新冠病毒疫情不確定性等情況造成經濟衰退，但在預期經濟衰退可能持續的時間及嚴重程度上卻毫無共識，也顯示2023年全球商業環境上充滿不確定性。
儘管對前景發展悲觀，但執行長們正在尋找能獲得競爭優勢的機會。在未來12個月，89％訪者表示仍將進行交易，46％計畫進行併購，58％計畫合資或策略聯盟，34％計畫撤資行動。
買方主要著眼於投資創建期業務來增強現有投資組合、獲取新人才或建立新業務平臺，33％受訪者認為這是未來半年內的關鍵行動，一旦有機會就會發展更大規模的交易。資產出售方面，2023年上半年併購市場可能出現更大規模的交易，各企業都準備好啟動更大規模的分拆行動。
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