儘管對前景發展悲觀，但執行長們正在尋找能獲得競爭優勢的機會。在未來12個月，89％訪者表示仍將進行交易，46％計畫進行併購，58％計畫合資或策略聯盟，34％計畫撤資行動。

買方主要著眼於投資創建期業務來增強現有投資組合、獲取新人才或建立新業務平臺，33％受訪者認為這是未來半年內的關鍵行動，一旦有機會就會發展更大規模的交易。資產出售方面，2023年上半年併購市場可能出現更大規模的交易，各企業都準備好啟動更大規模的分拆行動。