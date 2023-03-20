一名婦人被發現掉落金城官裡池塘，金門縣消防局緊急前往搶救，但對方撈上岸後已呈OHCA狀態。（金門縣消防局提供）

金門縣消防局今上午10時53分接獲指揮中心通報，有民眾在金城鎮官裡地區池塘發現1名婦女落水，立即撥打119報案，消防局獲報後立即緊急出動3輛救援車輛，但該民眾救援上岸後已不幸呈現無呼吸心跳，現場交由警察鑑識調查處理。

消防局獲報後由第一大隊大隊長陳叁奇率8名消防人員前往現場搶救，於11時01分趕抵現場，發現為1名婦女趴臥在池塘水面上，呈現臉部朝下，背部浮起水面的狀態，指揮官立即指揮所屬消防同仁進行搶救，順利將溺者救援上岸，但溺者已呈現無呼吸心跳OHCA狀態，詳細原因後續交由現場警察鑑識調查及處理。

陳叁奇提醒，民眾於水域或湖畔邊附近活動時，能多注意本身安全，也呼籲民眾勿在危險水域戲水、釣魚等活動，避免發生類似不幸案件，如發現有人溺水，請報案民眾將正確地點、情形告知119人員，以利掌握救人先機。消防局平時針對轄內危險水域編排防溺巡邏勤務，同時也持續配合防火宣導志工對民眾加強防溺安全宣導，以減少溺水事件發生。