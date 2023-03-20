民進黨主席賴清德祭出「誠信條款」、不建議現任議員在非艱困選區參選立委，不過卻陸續有綠營議員表態參選。立委蘇巧慧今被問及新北市議員彭佳芸表態參選立委，她表示，誠信條款是對人民承諾的期許，不過，每個地區選情不同，有不同考量予以尊重。

蘇巧慧表示，誠信條款是民進黨推出時，立委提名人選時應該要被討論的因素，這是對人民承諾的期許，當然也希望每個被選上的每個位置，應該做好做滿，符合當初承諾，但每個地區選情不同，有不同考量予以尊重，但不同黨派應該也是同時適用誠信條款。

另外，新北市議員洪佳君也有意參選土樹三鶯區立委，蘇巧慧說，她今天要出來競爭就不怕有對手，但剛選上的議員對人民剛做完承諾，就要投入另一場選舉，確實有誠信考量在其中，黨內推出誠信條款原則，希望每個民代被選出後要對人民負責，她目前不知道自己的對手是誰，也不評論，不過誠信條款確實值得尊重。