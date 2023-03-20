民進黨立委羅致政今（20）日上午至民進黨新北市黨部登記立委初選，對於新北市長侯友宜極可能代表國民黨參選2024總統，羅致政表示，新北市是400萬人口都市，不能1天沒有市長，所以用請假方式對新北市民不公平，從當選市長到請假很短的時間，把市民拋在一邊，無論是朱立倫或韓國瑜的例子都告訴我們，不會成功。希望市長用100％的時間精神在市政工作上，不是用請假做輔選工作，對新北市民不公平。

針對黨中央祭出「誠信條款」，羅致政說，民進黨未來目標只有一個，就是總統勝選、國會過半，大局條款當然是重要條件，民進黨曾經少數執政過，非常辛苦，2016年才完全執政，所以才能推動政策，國會過半一定是最重要目標，是不是要用現任議員不能轉正或其他考量，要一併討論。

至於前新北市議員何博文放棄連任，欲角逐立委選舉，但迄今仍未宣布參選哪一區，羅致政說，對現任立委就是經營每一天，每個選民都是我們要經營的對象，所以對手黨內黨外不是重點，重點是要爭取選民認同，這是過去7年多來每天在做的事。