花蓮縣偏鄉萬榮鄉20日起至25日開放赴當地派出所登記領取普發6000元，今登記首日，派出所所長、村長一早廣播提醒村民，截至中午已有236人登記，未出現擁擠狀況。（鳳林警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣偏鄉萬榮鄉20日起至25日開放赴當地派出所登記領取普發6000元，今登記首日，派出所所長、村長一早廣播提醒村民，截至中午已有236人登記，未出現擁擠狀況。（鳳林警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

全民普發6000元將在22日上午8時起提供預先登記，花蓮縣偏鄉萬榮鄉無超商、郵局，民眾只能到轄內3間派出所登記，今登記首日，派出所所長、村長一早廣播提醒村民，截至中午已有236人登記，未出現擁擠狀況。

全民普發6000元，屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉因未設有郵局或ATM，民眾20日起至25日可赴當地派出所登記，花蓮縣警察局依過去發放振興5倍券模式，設籍於萬榮鄉的鄉民，如想在當地領取現金，開放萬榮、西林及紅葉等分駐（派出所）預訂登記。

負責萬榮鄉的鳳林警分局說，萬榮共有6個村、設籍鄉民逾6000人，西林村、見晴村民可赴西林派出所登記，萬榮村及明利村於萬榮分駐所，馬遠村與紅葉村則是紅葉派出所。登記時間自20日起至25日止，上午8點至晚上6點，持身分證及健保卡等證件，到3所辦理預訂領取；領取時間自總統公布預算生效後第5個營業日起，等通知至原登記派出所領取現金。

今天是登記首日，西林村長陳長旭一早8點就特別廣播提醒村民，即日起可以到派出所登記領取6000元，等到領錢時，他也會再外提醒村民，而西林派出所所長高新福則向部落族人宣導派出所有協助普發現金登記服務。

鳳林警分局表示，截至今天上午11點25分統計登記普發現金的人數，萬榮所58人、西林所95人、紅葉所83人，合計236人，登記狀況雖熱絡，但未出現擁擠現象。

花蓮縣警察局長呂世明表示，鳳林警分局已妥適規畫預訂領取現金動線、現金運送過程與蒐證，及存放處等，確保作業安全順利。