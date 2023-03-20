ANKA-3隱形無人戰機

就在土耳其正式公開自製隱形戰機TF-X後1天，又首度曝光了大小約如輕型戰機的無人隱形戰機ANKA-3照。

據《動力》（The Drive）和《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）19日報導，土耳其航空航天工業（TAI）所開發的這款無人機有生存力，航時相當長，是能打擊，監視並進行電子戰的平台。此外，據說ANKA-3也將扮演壓制，並摧毀敵方防空系統的要角。

耳其國防工業總署署長狄米爾（Ismail Demir）在聲明中首度宣布，TAI在開發無人戰機。廣泛認為，它將和載人的TF-X隱形戰機搭檔，執行某些任務。ANKA-3預計將在2023年第二季首飛，而它外掛的武器塔上可看到兩架超音速無人機。

而它的最大起飛重量為7噸，據說開發期間汲取了ANKA系列無人機的經驗，主要用來執行空對地任務。此外，深入打擊和壓制╱摧毀敵方防空（DEAD/ SEAD）任務也將讓它發揮戰力。

土耳其副總統歐克台（Fuat Oktay）2022年12月曾說，ANKA-3有噴射引擎、速度快、酬載量高，無尾結構幾乎在雷達上隱形，將在無人機界翻開新篇章。他並表示，希望能在2023年分享ANKA-3的好消息。而近來消息傳出，它最快會在4月首飛，目前看來，它很快就會進行滑行測試。

Türkiye Yüzyılı'nda milletimize olan sözümüzü tuttuk. MMU ve HÜRJET taksi yaptı, ATAK 2 yakında motor çalıştıracak, ANKA 3 de ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Binlerce çalışma arkadaşımız ve iş ortaklarımızla ortaya çıkardığımız ürünlerimizi Çanakkale şehitlerimize armağan ediyoruz. pic.twitter.com/hQVzY774UK — Temel Kotil (@Temel_Kotil) March 18, 2023

ANKA無人機系列廣受土耳其國內外關注，其中ANKA-1已服役，並出口三個國家。而ANKA-2則運用在國防上，並已出口兩國。整體來說，除了土耳其外，目前使用這系列無人機的有阿爾及利亞、查德、印尼、哈薩克、吉爾吉斯、馬來西亞和突尼西亞。

由於「旗手」（Bayraktar）-TB2無人機在俄烏戰爭中一炮而紅，為土耳其國防工業向全球銷售無人機打開了大門。