網傳「香菇白蘿蔔湯可防癌」，專家表示，美國癌症研究所表明「沒有任何一種食物是可以單獨保護人免受癌症侵害」，提醒民眾不要誤信，營養師提醒，飲食應均衡，不應過於強調單一食物，例如大量食用含高普林的香菇，容易導致痛風發作。

事實查核機構「MyGoPen麥擱騙」表示，近來網路謠傳一則「日本腫瘤專家研究58年」、「白蘿蔔和香菇煮成湯，抗癌效果竟提高了46%」的影片，但該機構求證彰化縣營養師公會理事長、彰化基督教醫院營養部組長晏傳婌，晏傳婌表示，不管是任何疾病，仍應回歸6大類食物、均衡攝取的飲食方式。

晏傳婌說，營養學不會強調單一食物，否則容易導致偏頗特定食物，每種食物吃多了都不利於健康，食物各有不同的營養和功能，誇大一部分的好處容易造成誤導，例如影片中所稱的香菇白蘿蔔湯，必須注意香菇的攝取量，因為菇類含有普林，痛風病患就須特別注意，不能誤信防癌效果，就無警覺地大量食用，導致急性痛風發作。

晏傳婌表示，癌症病因是多因素的，包括先天基因遺傳、後天生活形態等，不僅是飲食層面，更非單一食物所致，民眾常抱著姑且一試的心態，具有安心的作用，若無傷大雅也就算了，但若吃過頭或太偏頗，恐會危害身體健康，例如常有人吃完菇菇餐就痛風發作，而急著找醫生。