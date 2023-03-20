新北市自2018年起辦理包租代管迄今已協助媒合4000戶以上弱勢租屋，並與中央合作提供1.1萬戶包租代管租屋服務。率先全國辦理包租代管租屋服務事業評鑑，透過良性競爭提高服務品質，並由兆基拿下甲等獎項優良廠商並獲頒獎狀。

新北市城鄉局表示，包租代管是希望透過政府扶持指導租屋服務事業，改善租屋市場長期地下經濟環境，新北市府委由業者協助，解決民眾租不到、租不起、租不好的問題，共同創造資訊透明的健全租賃市場。

城鄉局指出，為確保租屋服務事業業者的服務品質，因此率全國首先邀請相關領域專家學者擔任評鑑委員，針對新北委辦廠商的行政組織及經營管理、居住協助及專業服務、委任事務執行情形、改進創新作為等4大類別13項評鑑指標，評鑑結果可供民眾參考選擇。

城鄉局表示，新北市社會住宅包租代管計畫自2018年開辦，第1期試辦計畫媒合1066戶租屋、第2期計畫提升至1797戶，而第3期計畫開辦至今持續成長中，共計已協助媒合4000戶以上弱勢租屋，也與中央合作提供1.1萬戶包租代管租屋服務。

參與包租代管計畫的房東，可獲得房屋稅、地價稅及所得稅的「3稅減免」，以及修繕費、保險費、公證費的「3費補助」，還有租屋服務事業業者協助處理管理等項目的「3年免費服務」。房客則可以以市價8折或9折承租，弱勢戶可享有租金折扣最高每月7200元，並可由業者協助擇優申請租金補貼方案。

有意參與的房東、房客可透過電話聯絡協助辦理包租代管的業者，或至新北市府1樓西側包租代管櫃檯洽詢；有租屋需求的房客亦可至591社會住宅專區找尋合適的物件。