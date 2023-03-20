台灣自2020年疫情爆發後，經歷多次防疫物資大缺貨，政府必須祭出配售令，才能紓解囤積歪風。如今疫情趨緩，變成民生物資短缺，有網友點出關鍵，先前喊普拿疼買不到，現在反而到處都有，「可能都去排雞蛋了吧」。

包括口罩、酒精、疫苗、快篩試劑等，過去3年期間先後缺貨，許多人都有藥局排隊限購的經驗。疫情趨緩後物價上漲，民生物資不夠了，日前普拿疼被一堆人瘋搶，還有藥師亂喊價挨罰，結果現在不再熱門。

一名網友分享，他在藥局可以買到各種普拿疼，直呼神奇，「意外發現，當那些人都在排隊買雞蛋的時候，突然普拿疼不缺貨了欸」。

網友留言附和，認為台灣社會就是這樣，愛跟風、搶購真的用不太到的東西，「所以沒蛋吃改吃普拿疼嗎」、「不說我都忘了普拿疼曾缺貨」、「還有衛生紙啊！5年前買的還沒用完」、「預期心理作用，恐慌、搶購、囤積，導致過剩最後報廢」、「怎麼沒人喊三色豆缺貨啦」。