朱侯二人難得同框，朱立倫讚許侯友宜是最好的市長，也是國民黨最強母雞。（呂健豪攝）

新北市議會國民黨黨團幹部今（20）日舉辦交接典禮，黨主席朱立倫到場主持，他說看到年輕世代加入黨團，除了更有戰力，也更能展現國民黨新世代的活力，此外，他也強調身為黨主席，時事刻刻都記住「無私無我」，永遠記得放下自我，以大局為重，這也是他堅持的目標。

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朱立倫表示，新北市從台灣最大市變成最好市，是所有議會黨團跟市府團隊在過去12年來一起打拚的成果，讓新北從最大變成最好的城市，也感謝歷任黨團成員的努力，而在這個過程當中，看到新的黨團最大特色就是青年世代接棒，越來越多年輕世代加入黨團，前輩們也願意讓年輕世代負責黨團，讓黨團更有戰力，更能展現出新世代的活力。

朱立倫也讚許新北市長侯友宜不只是最好的市長，更是國民黨最強的母雞，他在過去12年來對新北市的貢獻以及各局處首長都付出了最多的心血，讓新北市越來越好，不論對長輩、幼兒、社會弱勢的照顧，到每一項公共工程能夠順利進行，每一項領先全台的公共政策能夠推動，都是大家一起努力的成果。

朱立倫強調，國民黨一定是跟所有民眾站在一起，也一定要堅持黨的宗旨，讓民眾過好日子、為人民拚好日子，這也是國民黨永遠最重要的目標，他也期勉每一位黨團成員要秉持這樣的目標，跟侯友宜一起打拼，不僅讓新北市成為最好的城市，也要成為影響全台所有城市一個最好的典範。

此外，朱立倫說，到各地的黨務幹部交接都強調一件事，從黨團幹部、黨部主委到黨主席，特別是自己擔任主席，永遠都要時時刻刻記住「無私無我」，遠記住放下自我，以大局為重，成就大局、成就大我，讓全黨更好、讓台灣更好，這是他所堅持的目標。

所以如果有責任，他一定會扛下，如果有光榮就是屬於全黨，朱立倫期許黨團幹部，要秉持這樣的決心，把榮耀歸給新北市民，把成就給每一位成員，「放下自我成就大我」是最基本的原則，希望大家一起努力，因為國民黨面對2024的挑戰，只有團結一條路，讓最強的候選人獲得民眾的肯定。

朱立倫也說，國民黨是一個多元的家庭，當大家有不同的意見，就把所有意見彙整起來然後一起團結，還記記住單靠國民黨是不夠的，更要結合更多人的直持，才能夠真正勝利成功，也要秉持這樣的決心，讓國民黨獲得更多民眾支持，大家一起團結努力，台灣才會更好。