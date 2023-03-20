住宿旅客退房留下床上斑斑血跡，還有用過衛生棉。(摘自爆料公社)

墾丁一處民宿業者上網表示，近日接待一對中年夫妻客人，但退房後卻發現房間床單、被套、棉被、毛巾、床墊沾血之外，衛生棉還在床上；網友見狀大罵，「毫無公德心可言」、「真的以為花錢是大爺」，消保官則強調，可要求照價賠償。

業者表示，對方訂房的特殊需求是乾淨安靜，我們把房間打掃的很乾淨，但退房後卻發現房間的床單、被套、棉被、毛巾、床墊沾血之外，衛生棉也在床上。

撥電話過去請他們回來民宿，得到的回覆是，已經離開墾丁，請他們轉帳洗滌費用，對方竟說，以前住飯店都沒跟他要過，月經來是逼不得已的，跟他說那衛生棉在床上的部分呢？他避而不談，然後開始咄咄逼人表示打電話過去是要告他嗎？不然想要怎麼樣？

業者坦言，很明顯應該無需再跟他們多說了，再說也是無效的談話。因為客人是從網路訂房平台預定，隨即撥給客服端詢問是否能將客人列為黑名單？客服端表示目前沒有這項機制。

讓業者直呼，所以客人的住宿體驗可以評價，但旅宿業者無法評價客人，這對旅宿業者非常沒有保障；他可以拍拍屁股走人，評價一顆星說業者態度不好，繼續到下一間民宿及飯店做同樣的行為，但業者只能摸摸鼻子自認倒霉。

業者說，平時客人退房時如果沾染到血跡有跟我說要賠償洗滌費用，我都會說不用賠償，畢竟女生月經來的確很不舒服又不便，但是把用過的衛生棉丟到垃圾桶是最基本的常識吧！所以左思右想，還是覺得把衛生棉丟在床上是蓄意的行為，很污辱人，而且非常不受尊重。真的心累。

強調這樣的不對等關係實在無法接受，把房間整理乾淨後會跟訂房平台業務部聯繫，提案有關黑名單的機制，以免更多旅宿業者受害。

屏縣消保官表示，旅宿業者面對消費者入住前能先告知相關規定，嚴重毀損房間物品的話可要求照價賠償。