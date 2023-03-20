內政部長林右昌先前承諾設計「青年購屋積金支持機制」，讓有買房意願者透過自身儲蓄及政府制度性協助，在一定年限內獲取購屋第一桶金，卻傳出此政策已「喊卡」，林右昌20日重申，這與事實不符，相關政策都在研擬中，若有完整配套將和外界報告。

林右昌上午拜訪財團法人崔媽媽基金會，他指出，住宅政策是種社會投資，不只是補貼或補助而已，人民可以安居樂業、居住安全，就可以放心跟安心，在工作上更有生產力，若人民一天到晚忙著為居住煩惱，「居住環境跟品質沒辦法提升的話，就沒辦法讓生活跟家庭品質得到滿足，不利於整個社會跟經濟發展。」

林右昌說，解決住宅問題跟面對住宅問題，不是傳統上所說的補貼跟補助，而是種社會投資，對整個國家」社會都很有助益，他上任後希望在原有基礎上，特別是民進黨政府六年來推動社會住宅政策，是正確方向，還需要很長努力時間。至於青年購屋基金機制，他則強調正在研擬，若有完整配套會正式報告。