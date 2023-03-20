馬英九基金會今（20）日正式宣布，前總統馬英九將於3月27日至4月7日赴大陸祭祖，國民黨台北市議員鍾沛君檢視此次的行程後，感嘆馬一路走在中華民國磨難的血淚史上，不解為何消息公開後，會被各界冷嘲熱諷。

鍾沛君今日在臉書表示，馬英九赴陸祭祖的消息公開後，各種「膝反射式」的攻擊與冷嘲熱諷沒停過，但若攤開馬辦公開的行程，其實只是一位年逾古稀的長輩與姊姊們一起尋根，看看父親年少時的老家，「這是人性，這是人道，這到底有什麼好罵？」

鍾沛君直言，包括國民黨在內，都有人質疑此次的行程，但她認為馬英九不愧是大半輩子涉入兩岸關係的前中華民國總統，除了祭祖與台人座談互通之外，就是一些略為帶有政治性的參訪行程，明顯是一趟精心安排過，追尋中華民國的旅程。

鍾沛君提到，中山陵、孫中山先生故居，武昌起義紀念館、和平飯店等，自不待言，說的是革命；南京大屠殺紀念館、重慶抗戰遺址紀念館、四行倉庫抗戰紀念館，張自忠烈士陵園等，彰顯的是抗戰；湖南大學科學館，則是當年中國戰區第四受降區，受降儀式所在地，「換句話說，馬總統一路走在中華民國磨難的血淚史上，請問，到底要批評他什麼？」