新北市議會國民黨黨團幹部今舉辦交接典禮，書記長由廖先翔連任，副書記長則由劉美芳、江怡臻、蔡健棠連任，王威元也連任財務長。廖先翔表示，感謝國民黨的信任，讓他在黨團繼續擔任重要職務，也讓大家看到國民黨重用年青人不再是口號。

廖先翔表示，這是他擔任黨團幹部的第二年，他也自嘲雖然髮際線有點高，頭髮有些稀疏，但自己其實才34歲，再加上今年很多黨團幹部都是青壯世代的議員，加上過去一整年的地方選舉，相信大家可以看到國民黨的年輕議員可以接下重任，而黨內重用年輕人不再只是口號，是現在進行式。

廖先翔說，身為一個民選議員，要非常了解本身的職責，不論政治情勢如何變化，議會的功能與議員的責任永遠不會變，那就是以市民的福祉當作最高的宗旨，相信大家都有共同的目標，不同黨派的所有議員大家都會並肩作戰，努力來為一個更好的新北市打一起打拚。

副議長陳鴻源也期許，連任黨團幹部是大家給予的肯定，也是責任承擔的開始，一定要成為議事溝通最好的潤滑劑，國民黨一直是監督市政與協助市政推動的重要力量，他也希望未來所有人繼續不分黨派，以溝通協助取代甲級動員，共同理性監督市政，為新北市的幸福打拚。