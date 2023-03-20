技專校院招生委員會聯合會表示，今年科技校院日間部四年制申請入學聯合招生，計有61所科技校院570個系(組)、學程，提供7862招生名額，20日至23日受理報名。這是提供高中生進入技職體系的管道。
科技校院主要是招高職畢業生，不過也另外開了一扇門，讓高中生可以學測成績來申請進入科技校院。
今年科技校院日間部四年制申請入學，一律採取網路報名，應屆高中畢業生應由就讀學校於3月20日10時起至23日17時止集體報名；非應屆高中畢業生於3月20日10時起至3月24日17時止採網路個別報名。
技專校院招生委員會聯合會表示，從今年起，申請生至多可申請校系(組)、學程數調整為6個志願，每申請1個校系(組)、學程報名費100元。低收入戶申請生免繳報名費，中低收入戶申請生減免報名費60％。
技專校院招生委員會聯合會指出，申請生除符合招生簡章規定之申請資格外，必須先參加大考中心辦理的112學年度學科能力測驗且取得學測成績，方可報考。第一階段篩選結果，將於3月30日10時起公告，申請生請至112學年度四技申請入學網站查詢，相關規定請參閱招生簡章。
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