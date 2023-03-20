今下午臉書「靠北police」就出現一則貼文，有基層員警實名爆料，652字控訴該組長惡行。(翻攝臉書「靠北police」／吳建輝彰化傳真)

彰化縣警局某分局負責督業務的二組組長，利用下班時間在辦公室看A片，事後遭記1支申誡，並調回局本部擔任非主管職，有人認為該組長是與人結怨遭報復，今下午臉書「靠北police」就出現一則貼文，有基層員警實名爆料，652字控訴該組長惡行。

臉書「靠北police」一名自稱來自彰化縣警察局田中分局二水分駐所警員劉釗宏貼文，表示看到某督察組組長在辦公室，用公家的電，看A片卻只被懲處一支申誡，這樣官官相護，比照我被黑箱的遭遇，督察組組長沒以身作則，警察局護短既然只記一支申誡？！要我們情何以堪？！那跟我們基層無線電領機證忘記發的處罰是一樣的。

貼文指出，前年他符合資格報名偵查隊考試，也是被該組長黑箱，他叫彰化縣刑大二組呂偵查員把他剔除名額，呂偵查員還配合，公文簽出去銓敘部了才跟他說。

他說他的的績效第一名，不能考，結果讓刑案績效0交通績效0好人好事績效0的人考試還錄取，難怪彰化縣警察局年年缺偵查佐，至今田中分局都沒跟他道歉，現在看到他看Ａ片只受到申誡一支，認為相當不合理。

他強調，就算是下班時間用公家的電在辦公室看A片，卻只被記申誡一支，基層完全不能接受，更爆出總統蔡英文訪彰時，有一位小區副指揮官蕭巡佐跑回家睡覺，這位組長也包庇他，只記他一支申誡，希望相關單位能夠依法追究，勿枉勿縱。

對此田中分局長簡龍宏表示，同仁在臉書抒發情緒已意見都給予尊重，其所提到的內容過去都已經查察完畢，其對於考試等資格認定與相關單位有出入，會再與該員進行溝通。