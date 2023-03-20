廣明2022年業內外皆美，合併營收121.18億元，年增9.88％、創近8年高。營業利益10.92億元、年增11.86％，歸屬母公司稅後淨利10.89億元、年增9.65％，每股盈餘3.91元，均創近13年高。董事會擬配息3.2元，以17日收盤價53.3元計算，現金殖利率達6％。

其中，據廣明財報揭露，持股8成的子公司達明機器人，2022年稅後淨利1.43億元，較前年0.54億元跳增達1.65倍，以目前實收資本額9億元估算，每股盈餘約1.6元。廣明先前透露，達明機器人已準備好IPO掛牌，預期等獲利明顯提高後，就會是上市櫃時間點。

達明機器人表示，若AMR乘載的重量越輕，能大幅降低耗能及充電次數，全面提升使用效率，進而提升生產稼動率。此外，超輕量設計更適合空間狹小、或需要AMR頻繁轉向的各式應用場景。

當AMR使用達明機器人導入半導體應用時，內建智慧視覺能彌補行走誤差，並精準定位進行快速取放任務，無須額外整合視覺，降低整合的時間與費用。獨家TM Landmark座標系統無論AMR與手臂位置如何移動，可透過掃描即時更新手臂與環境點位的相對位置。

達明機器人表示，TM20的超輕量設計搭配高負載能力，更能廣泛符合各產業自動化需求，如半導體後段製程以大量人力進行上下料、數十公斤以上的晶圓盒及物流搬運，適用於半導體、3C電子產業料件搬運、貨物撿取、產品出入庫，以及醫療器材、藥物取放與傳遞等。

達明AI Cobot除持續擴充產品線至20公斤，也全面提升為具AI功能的全方位智慧協作機器人，擁有更智慧的視覺與周邊軟體整合、更直覺操作的人機介面，協助客戶大幅度提升自動化生產效能，全面落實AI加值智慧製造。