中華民國童軍總會19日至20日在新北市麗京棧酒店舉行「112年度第1次全國童軍會總幹事會議」，身兼新北市童軍會理事長的教育局長張明文表示，為持續提升新北童軍教育品質，今年將推動「童軍四年旗艦計畫」，進行多元童軍國際交流並藉由職業試探協助專業技能考驗，讓新北童軍走向國際、適性發展。

張明文說，新北市作為全國童軍教育領頭羊，2015年達成「校校有童軍」，去年童軍團數達到全國之冠的627團，每年推出各階段童軍教材，並且連續4屆蟬聯教育部童軍績優評選獲獎最多的縣市。

新北市童軍會總幹事張國振校長並於會中分享「新北童軍四年旗艦計畫」，從交流國際化、教材創新化、營地永續化、技能專業化、服務數位化及童軍擴增化六大主軸推動，持續精進並提升新北童軍教育品質，升級新北市童軍教育軟硬體條件，厚植童軍的各項實力，更持續展望國際，加強與世界童軍交流，讓新北孩子提升國際視野，成為優質世界公民。

活動共有來自全國各縣市童軍會代表約70人參與，並由行政院副院長兼中華民國童軍總會理事長鄭文燦擔任主持人。會中除了針對會務說明外，也對於今年將要參加在韓國舉辦的第25次世界童軍大露營的規畫進行討論。

鄭文燦表示，童軍總會要持續提升童軍教育的內涵，讓童軍活動與時俱進，吸引更多青少年加入童軍的行列，看到新北市在推動童軍運動有很好的成績，希望大家一同繼續努力，讓童軍運動更加蓬勃發展，總會也將訂定獎勵等措施來協助各縣市童軍會推動。