民進黨立委郭國文20日指出，物價、房價不斷上漲，《老年農民福利津貼暫行條例》的「排富條款」依舊為2011年的立法門檻，沒有與時俱進，因此他與立委王美惠、鍾佳濱、何欣純、黃世杰共同提出修法，期望修正過時條款，讓排富門檻反應目前社會經濟狀況。

郭國文指出，過去10年來，物價指數已從93.58漲至104.7，成長11％；房價指數則飆升58％，從79.75漲至126.33，而老農津貼則是依據10年錢的房、物價水準，將門檻設為農業外個人所得50萬或不動產價值超過500萬。

郭國文認為，若依照目前的房、物價水準，排富條款應該提升至農業外個人所得55萬，或不動產所得800萬才應該為符合現狀的排富條款。郭國文強調，近年來房、物價上漲幅度較大，加上極端氣候對農業的影響，造成農民生活壓力倍增，因此提出修法，來確保排富條款不會排除通膨下的經濟弱勢。

郭國文還說，老農津貼為4年檢討一次，但在近年來每年房、物價波動幅度大，4年週期過長，應改為2年；且排富條款的機制應該也有相同「自行檢視」機制，而非每次都要仰賴修法。

王美惠表示，雖然勞動部已在2018年針對已在領取老農津貼者，因土地及房屋因公告土地增值或房屋標準調高，而土地房屋總值超過500萬元，可以繼續領取老農津貼。雖然排富條款已做修正，但卻無法解決，還未加入領取老農津貼者，因此贊成修法，再放寬排富的標準。

王美惠也指出，現行的暫行條例中，除了排富條款需要被修正外，「農民退休儲金」檢討周期為每3年一次，「老年農民福利津貼」作為儲金輔助卻要4年才能檢討，已無法即時因應通膨及國內外經濟形勢，對農民老年生活扶助顯有不足，後續她將針對年限規定提出修正草案，加強保障老年農民。

鍾佳濱指出，追溯現行排富條款的源頭，原始依據是《敬老福利生活津貼暫行條例》於2002年制定時的標準。因此，若回追2002年的物價水準，情況會更加嚴峻，物價指數從81.8漲至104.07，漲幅高達27.2％；房價根據信義房屋調查，從35.6成長到144.6，成長約4倍。

鍾佳濱強調，近年來「排富條款」多以所得稅率20％為門檻標準，藉以讓國家資源有效利用、公平分配。因此，他也呼籲農委會於提出對案時，應充分分析其他部會排富條款設算條件，藉以達到國家政策一致化的目的。

何欣純說，在後疫情、萬物齊漲的時代，許多現行扶助弱勢的法規調整速度跟不上物價波動，導致實質貧困的民眾無法進入社會救助體系，雖然相關扶助弱勢的門檻標準雖不宜過度放寬，但常侷限於過於僵化的法規限制，讓實際需要幫助的民眾反而得不到政府的即刻救援。

張宏陸表示，老農津貼於民國84年發布實施，以照顧不辭辛勞、努力耕耘的台灣農民，其中排富條款的設置也確保國家資源妥善分配。然而，現今物價、房價指數逐年飆升下，老農津貼的排富條款仍困在民國100年，與現實脫節。

黃世杰強調，目前老農福利津貼的排富條款還是依10年前的物價指數來計算，顯然需要加以修正以反映目前的社會經濟狀況，並有效保障老年農民的權益且落實當初制定該條例的立法精神。