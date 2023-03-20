警方破獲陳姓男子改造槍工廠，查獲多把改造手槍、工具、毒品等證物。（崔正綱攝）

警方破獲陳姓男子改造槍工廠，查獲多把改造手槍、工具、毒品等證物。（崔正綱攝）

警方破獲陳姓男子改造槍工廠，查獲多把改造手槍、工具、毒品等證物。（崔正綱攝）

警方查獲一把iPhone造型手槍，手槍頂部留有2孔，可一次射2發子彈，初步研判是陳男為防查緝或黑吃黑，帶在身上防身。（崔正綱攝）

高雄45歲陳姓男子涉嫌改造槍枝，警方獲報循線追查，發現陳男藏身在市區住宅大樓套房當作改槍工廠，日前攻堅逮捕陳男，查獲多把改造手槍、改槍工具、毒品等證物以及39歲蘇姓女毒品通緝犯，當時桌上擺著iPhone造型摺疊手槍，警方仔細查看才驚覺不對勁，初鑑具有殺傷力，全案依槍砲、毒品等罪送辦。據了解，陳男改造技術很好，道上兄弟都讚譽有佳，但陳男否認改槍，警方持續追查槍枝來源。

高雄市刑事警察大隊今年初溯源槍砲案時，發現陳男涉有重嫌，驚過多日循線蒐證下，鎖定陳男藏身在苓雅區新光路某住宅大樓，見時機成熟，2日清晨與保安大隊特勤中隊一同展開攻堅，但避免打草驚蛇，於是埋伏在門外等待陳男進出。

當警方見到陳男清晨返家時，立即上前將陳男控制逮捕，隨後進屋搜索，查獲客廳桌上、陳男房間內分別查獲2把改造、5把半成品改造手槍以及數種改槍工具，並在陳男搜出數百公克海洛因、安非他命等毒品。

當時桌上有一把iPhone造型的手槍，起初警方不以為意，乍看以為是手機，但仔細查看才驚覺不對勁，發現手機暗藏摺疊板機，居然是一把改造手槍，且槍枝除板機外，連撞針等零件都一應俱全，也讓警方相當訝異。

造型手槍隨後送驗具殺傷力，據了解，該造型手槍頂部留有2孔，可一次射2發子彈，初步研判是陳男為防查緝或黑吃黑，帶在身上防身。

此外，警方還在同間套房內，查獲毒品通緝犯蘇女，全案依《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥管制條例》移送高雄地檢署偵辦。據了解，陳男具有機械方面的專長，有槍砲、毒品前科，陳男改槍技術很好，就連道上兄弟都稱讚，但陳男否認改槍，警方正持續溯源調查槍枝來源。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！