林志玲讓經紀人寶玟一同演出最新廣告。（林志玲工作室提供）

林志玲透露兒子已經會走路了，午後散步是重要的親子時光。（林志玲工作室提供）

好久不見的志玲姊姊回來了！這次她親自操刀滴雞精品牌全新廣告企劃，為粉絲帶來驚喜，影片中的她，拿著滴雞精俏皮互動，氣色紅潤狀態極佳，絲毫沒有因為育兒顯露疲態。

因為與滴雞精品牌長年合作，培養了良好默契，林志玲坦言每次廣告的拍攝，都囊括了她當時的心境與轉變，於是每當發佈合作的廣告，都能在粉絲圈掀起話題，討論度居高不下，好比2021年她擔任導演拍攝的電視廣告，展現活力舞姿，傳達有了健康，面對人生就可以像她一樣快樂、迎接「sunshine」。而去年的「偉大的照顧者」，則是傳達醫護人員、消防員、母親等照顧者的愛，呼籲從心出發，好好照顧自己的理念。

今年2023年，林志玲參與腳本發想，甚至設想到了投放TA，跨足廣告企劃領域，她細心提出建議，因為這次廣告鎖定網路，面對的族群更廣泛、無遠弗屆，可能會是上班族、學生或是有著生理期困擾的女性。林志玲表示：「好朋友不乖、脹脹不舒服的朋友們，想直接告訴他們，我們（滴雞精）可以幫忙喔！才有了這次短影片的概念。」

製作團隊大玩創意，以轉場運鏡描述日常生活中遇到的各種小問題，不僅如此，她甚至不惜「出借」重要夥伴，揭露在廣告前半段出現的神祕女子，正是她工作上最重要的依靠經紀人寶玟。她笑說：「當我知道這兩款新品研發的初衷，就在想經紀人都非常辛苦，不是只有寶玟，可能都會有這樣的消化問題和經期調理的需求，所以力薦她出演，這樣子拍攝起來很自在、很好玩，現場大家都充滿歡笑。」

而家庭上重要的夥伴「國民姐夫」AKIRA也以行動表示支持，在拍攝當天不僅送上飲料和餐點應援愛妻，並即時透過雲端與寶貝兒子一起觀看現場的錄像，同步為志玲加油打氣，讓林志玲笑說：「小寶貝會一直看着手機說媽媽、媽媽，聽到他可愛的呼喚，心都要融化了！」罕見公開甜蜜的家庭生活，喜悅全寫在臉上。

除了靠滴雞精的保養外，運動也是最佳解答，林志玲不吝表示過去一年多忙於防疫跟育兒，運動時間變少，「現在小寶貝開始會走路了，有時候就會帶他去公園走一走、曬曬太陽，一起動一動。」也感慨從前工作滿檔，三餐不定時，經常要克服時差，還有日夜顛倒的工作行程，更透露目前飲食都會隨著小寶貝而調整：「小寶貝的副食品營養菜單中，會有大量蔬菜，加上優質蛋白質，而且都是天然食材無調味，所以自己來一份也是挺好的。」