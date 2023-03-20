物價上漲之際，超市龍頭全聯再度發揮通路力量，除了持續販售美味堂熱便當外，並攜手農委會自即日起開賣60元平價滷里肌肉便當，首波限定台北45家門市販售，預計每周供應7,500份。

全聯美味堂推出的60元幸福餐盒，主要嚴選國產里肌肉滷製搭配三樣蔬菜、豆包等，每個月順應時節更換菜色；目前首年合作將供應250萬個，首波限定台北45家門市販售，每週共7,500個；後續每週將陸續增加數量至8萬個供應全台220家門市。

全聯指出，自有調理熟食品牌「美味堂」目前即限時販售「招牌雞腿」跟「經典排骨」兩種熱便當，每個售價89元，在市面上因肉品、蛋品等起價帶動便當價格起漲下，相對成為民眾精打細算選項之一。

全聯強調，工廠組裝作業區是關鍵美味最後一哩路，除了全程保溫外，2道密封配送採密閉塑膠籃加上全罩套袋，完全比照GHP規範，擁有CAS、HACCP，ISO22000等認證，且販售的220家門市中並配置保溫熱櫃讓每一個便當保持60度，並分別於每天中午跟晚上兩個時段上架，絕不賣隔餐。