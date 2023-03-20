民眾報復性消費，營收爆炸性成長COVID-19疫情在台爆發後，國人為降低染疫風險減少外出消費，加以管制措施影響，大型聚會、尾牙、婚宴都取消、停辦，餐飲業受創嚴重，尤其大坪數的餐館、宴會型餐廳，租金壓力大、營業成本高，許多業者僅能以歇業、員工無薪假等方式渡過難關，造成2020年、2021年餐飲業營收連續2年負成長，當民眾恢復生活常態，啟動報復性消費，餐飲業在2022年無論是營收還是家數都大反彈，餐飲業家數在疫情後成長12.1％，六都除台北市外，都有超過1成的增幅，其中新北市成長幅度16.1％居冠六都，單看家數仍以台北市最高，共有2萬2,000多家餐飲業，台中市以808家的差距緊追在後。

郎美囡表示，活動、聚會在疫情嚴峻期間停辦，待疫情解封後積極補辦及恢復過去常態，此外，國內觀光人潮回籠，帶動各商圈的營收，由於外食意願度大增，也有業者加碼拓展店面，揮別疫情陰霾，不僅新店家陸續開幕，許多原本歇業、關閉的店家也回歸，因此人口及消費密度高的新北、台中、高雄，去年餐飲業家數都破2萬家。

疫情衝擊，刺激店家多元發展住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨指出，餐飲業者受到疫情衝擊，反而加速數位轉型，依據經濟部統計處調查分析，運用網路社群或line的店家佔67.0％，有行動支付者也高達55.5％，比疫情前增加11.4個百分點，顯見業者為挺過疫情困境，順應消費模式變化，積極強化數位服務。