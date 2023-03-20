金管會主委黃天牧、央行副總裁嚴宗大今天受邀赴立法院財政委員會，就「美國銀行倒閉事件是否引發新金融危機及臺灣金融產業暴險程度與因應之道」進行專題報告，並備質詢。

朝野立委關注央行周四利率決策，嚴宗大表示，台灣CPI連19個月超過2％，這說明不是短期現象，也造成過去幾年國內有較大的通膨預期心裡，對於物價問題周四理監事會將有討論，會後也公布通膨及經濟成長率預估值。

國民黨立委賴士葆質詢提到，台電電價調漲，預估國內消費者物價指數（CPI）會向上，看來有升息必要性，但出口近期衰退，又不能貿然升息，新台幣匯率又貶值，央行如何決策？

嚴宗大強調，央行利率政策要考量通膨、金融穩定、經濟成長3大因素一同討論，而現在市場主要聚焦在通膨，雖然台灣經濟受出口衰影響退，但已經反映在第一季，而通膨也是央行法所需要控制的職責。

賴士葆追問，此說法是否代表央行周四升息的機會大？嚴宗大則回應，還是經由理事充分討論，再次強調升息需要考量三因素，通膨只是其一。嚴宗大會中也再三強調，由於有10天緘默期，不方便說明。

對於通膨看法，嚴宗大說，央行認同透過提升利率，有助於降低通膨預期的做法，從目前國內通膨率成長速度來看，是有暫緩趨勢，但從水準值來看，仍在相對高的位置。

另，立委沈發惠提問，央行過去40年來，是否曾在出口衰退時升息？就他了解，若央行本周四升息，等於打破過去40年來的慣例，在目前經濟狀況、出口衰退情形下，若升息將是史上第一遭。

嚴宗大回應，這種狀況「應該是很少」，但強調央行貨幣政策是「往前看」，考量未來狀況，最終也要經由理事會討論決定。

至於過內經濟成長率方面，嚴宗大說，央行去年12月預測今年經濟成長率為2.53％，但近月出口表現不佳，但政府疫後強化經濟與社會韌性政策，預計將對經濟成長有所助益。