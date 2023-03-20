竹科外溢效應持續發酵，訴求城市人文、生態永續的新竹「城市之森」計畫受到高度矚目，不但建商積極購地卡位，宜居的生活環境與機能，也吸引科技人的目光，成為竹科概念區房市的新亮點。

竹科園區營業額連年破兆元並不斷衝高，2025年將再新增寶山二期與竹科X兩基地，新竹面臨強勁經濟動能與高科技菁英湧入，對生活環境的要求不斷升高。近年新竹市「城市之森」建設以綠帶、藍帶、人文走廊將市府周邊區域煥新，購屋焦點重回市中心，當地少有的預售新案尚未推出就已成為市場話題。

值得注意的是，佔地9公頃的中油油庫完成土壤整治及環境監測，於2月啟動變更都市計畫法定程序，持續推動「竹科X計畫第二期」，未來將與鄰近的台肥科商園區、藝文高地總計36公頃用地，作為全台首座都市型科學園區，活化成為新竹第二條科技廊帶，預期創造1萬個就業機會與400億產值與商機。目前，竹科X園區的台肥TFC ONE大樓已進駐企業包括艾司摩爾、英特爾、輝達、科林研發等知名外企，新竹第二個動力心臟儼然成型，更為鄰近的新竹市區帶來可觀發展前景。

當地業者分析指出，新竹市府特區因發展成熟，開發素地取得不易，千坪規模以上的大基地多靠開發商長年整合，或藉由危老都更方式進行重建開發。而近年新竹市推動的「新竹之森」計畫，將市區內的綠意步道與護城河水岸整合，成為新竹最具生態永續的宜居區域，加上市中心的巨城商圈、學區機能，推升房市新一波交投熱潮，對比外圍竹北市、關埔重劃區動輒逼近80萬／坪的單價，新竹市府特區不論在房價或地段機能性上，都更具優勢。

根據內政部實價登錄資料，去年第四季進場的預售新案「鴻柏鴻上」，基地位在新竹火車站與三民公園周邊，規劃40~47坪的3~4房格局，最高成交價已逼近每坪69萬元，銷售熱度直線上揚。另外位在北區北大路的「春福大雋」鄰近新竹市立棒球場，產品規劃42~72坪住家，目前已公開銷售，實登尚未揭露，市場預估單價落在65~67萬元左右。

不止如此，新竹市府特區新案潮來勢洶洶，以北大路、東大路為中心放射狀分佈就有8~9個住宅新案將推出，若以近年東大路兩旁土地單價爆衝3位數的成本價推估，未來新竹市府特區的新案7字頭將屢見不鮮。

其中，今年329檔期將進場的「利晉曙光」，基地位在北大路近東大路，緊鄰曙光女中、曙光國小，廣達1132坪的基地面積是新竹市區多年未見的大基地開發案，樓高24層建築可望成為新竹市中心的新地標建築。