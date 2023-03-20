57歲林姓內科醫師，胸悶胸痛長達3個月，身體不適到中醫大新竹附設醫院急診室急救，心電圖檢查未發現異狀，經電腦斷層掃描確診是「心血管前降支病變」，經過緊急心導管手術，搶回一命，持續門診追蹤。

心導管室主任陳業鵬表示，林姓內科醫師並無糖尿病，可能跟工作長期壓力有關，造成心血管阻塞，幸好右冠狀動脈微小血管持續供應血流，如果延遲恐猝死或失去意識。

林姓醫師的前降支血管完全阻塞，且有對側的側枝循環供應，斑塊推測比較硬，屬於複雜性手術，在醫護團隊的努力下，只花不到50分鐘就打通血管。

陳業鵬指出，三高、肥胖、壓力和抽菸等，都是心血管阻塞高危險因子，會造成冠狀動脈問題，近幾年也發現，桃竹竹苗地區心血管阻塞，有越來越年輕的趨勢。

有30多歲就發生心臟三條血管右冠狀動脈、左迴旋支，及左前降支有嚴重病變及血管狹窄，需做心導管手術。陳業鵬建議排解壓力，健康飲食，一個月量一次血壓監測健康。

一般胸悶胸痛來急診，抽血、心電圖都沒有異常，可以選擇跑步運動心電圖，若心臟狀況不穩定去增加心臟負荷，可能有較高風險，相較之下，電腦斷層沒有風險，異常病症一目了然，也是心導管術前的準備工具。

醫學影像科總技師周思賢表示，新竹附醫心臟電腦斷層檢查，利用8K HD寶石級高階電腦斷層儀執行掃描，以非侵入性方式，快速、無痛與精準的執行檢查，掃描後能提供準確鈣化分數與評估血管狹窄阻塞程度，讓病灶無所遁形。