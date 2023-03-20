嘉義市立委王美惠爭取連任之路，黨內初選先面臨同室操戈。（取自王美惠臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

前嘉義市議員凌子楚今已前往領表，預計24日登記黨內立委初選。（取自凌子楚臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

民進黨區域立委初選20日開始領表登記，民進黨嘉義市黨部表示今已有3人領表，前市議員凌子楚、市議員兼嘉市黨部主委黃露慧本人親自領表，另1人是黨員代領，未透露是幫誰領，不過爭取連任的立委王美惠已預告明天下午2點前往登記黨內初選。

王美惠立委服務處表示，王美惠明21日下午2點會前往嘉義市黨部登記，爭取立委連任，參與民進黨嘉義市立委初選，並強調身為民進黨立法委員，王美惠堅定支持黨主席賴清德的領導與方針，繼承擦亮民進黨傳統價值，「清廉、勤政、愛鄉土」的招牌，此外王美惠將嚴守黨中央提名誓約書，不違紀、不賄選、不施暴力及不攻訐本黨及候選人。

黃露慧昨正式表態將參與立委黨內初選，市區也掛出初選競選看板，針對民進黨祭「誠信條款」不建議現任議員參選下屆立委，黃露慧指只是「建議」，且各地方政治生態、選情不一樣，為了替地方多爭取建設、多做點事，決定投入黨內立委初選，預定明上午10點登記。

早早就表態要參與黨內初選的凌子楚說，既然有一個公平參加立委初選的機會和環境，他會好好珍惜，也希望選民做最好的決定，強調他一貫訴求就是選舉不要亂花錢，講政策、講立法，不要互相攻擊、抹黑，希望與其他黨內同志公平競爭。