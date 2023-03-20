前總統馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，並率同青年學子與大陸學生交流。大陸涉台學者認為，此刻正值台海局勢嚴峻，馬英九訪陸不僅有助於化解兩岸緊張關係，返陸祭祖也體現慎終追遠的中國傳統文化；帶領台灣年輕人走訪辛亥革命與抗日遺跡，透過緬懷歷史、展望未來，可啟迪年輕人的心智、增進兩岸學子的互動。

馬英九這次訪問大陸，和蔡英文總統計畫三月底出訪中南美洲友邦、過境美國時間正好相近，上海東亞研究所助理所長包承柯表示，蔡英文出訪讓中美關係處於緊張狀態，但是這和馬英九訪陸之間，兩件事應該沒有聯繫，只是時間上的巧合。接下來就是清明節，馬英九以掃墓祭祖的名義赴陸訪問，是非常具有中國傳統文化特色的大陸之行。

包承柯表示，2015年11月7日，習近平、馬英九兩位領導人在新加坡舉行歷史性會面，也留下美好的回憶，當時習近平曾邀請馬先生在適當時間赴大陸訪問，現在3年新冠疫情過後，時機終於成熟，也象徵兩岸民間交流又向前邁進一大步，有助於加深兩岸彼此之間的理解。

此外，馬英九此行特別強調兩岸青年學生交流，計畫去好幾所大陸高等院校和中學座談，包括：武漢大學、周南中學、嶽雲中學、湖南大學、上海復旦大學等，既有大學生也有中學生，突破以往藍營人士赴陸只到大學裡座談的作法。

包承柯認為，這象徵兩岸教育交流的速度正在加快、加深，也是大陸方面做出的積極姿態。相信兩岸學子、青少年之間的交流，有助於兩岸之間的理解。特別是馬英九的具體行程將拜謁南京中山陵、南京大屠殺紀念館、辛亥革命武昌起義紀念館、重慶抗戰遺址博物館、上海四行倉庫抗戰紀念館等，都是和中國近代史有密切關係的城市，涵蓋了辛亥革命、抗日戰爭等重要歷史。

包承柯指出，這對於隨團的年輕學生來說，是一次非常好的學習過程，透過歷史遺跡，證明兩岸同屬一個中國；同時也彰顯過去前輩的努力，都是為了中華民族的富強共同奮鬥。

包承柯表示，自去年美國前眾議院議長裴洛西訪台以來，美國頻頻透過軍售台灣等手段刺激台海緊張局勢升高，美國透過民進黨的台獨分裂政策干涉中國內政，使得台海問題一直處於嚴峻態勢。

「兩岸關係有不同層面的連接，包括反對台獨、兩岸中國情等等」，包承柯表示，在對待民進黨當局的台獨政策上，大陸採取一貫的原則和立場，就是堅決反對外部干涉和台獨分裂，但與此同時，大陸也會加大兩岸之間的融合力度、推進兩岸民間交流，這次歡迎馬英九到訪，就是很明顯的例子。

包承柯表示，雖然外部大環境的嚴峻態勢沒有改變，但兩岸民間往來塑造的和諧氣氛正在形成，把上述兩項工作同時做好，相信有助於兩岸關係和平發展，最終實現兩岸和平統一。

北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺表示，民進黨當局與外部勢力勾結愈加頻繁，透過相關的操作，加劇兩岸緊張情勢，此時非常需要像馬英九這樣愛好和平的台灣人士出面，加強兩岸的互動與溝通，減少兩岸的誤解與誤判。

朱松嶺表示，馬英九此行特別注重兩岸中學生、大學生的交流，這對於世界觀正在形成，還沒完全定型的青少年來說尤為重要，因為他們很容易受到負面言論的搧動造成衝突。這次馬英九帶著台灣年輕人走訪多個省市的抗戰遺跡或紀念館、博物館，回顧國民黨一路走來的歷史，通過緬懷歷史、展望未來，啟迪年輕人的心智、增進兩岸學子的互動，相信可以極大的化解兩岸年輕人的對立心態。