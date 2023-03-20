前總統馬英九27日將啟程赴陸祭祖，並率30名學生赴陸學術交流，成為兩岸分治74年來，首位踏上大陸的中華民國卸任元首。民進黨開始群起圍攻並套上「中共同路人」標籤，對此國民黨中生代群起憤怒，市議員徐巧芯怒嗆「馬英九走的是民國路線」並未進入北京主要是回顧國民黨創立路程以及抗日情懷，質疑民進黨攻擊只證明「他們歷史很差」，議員鍾沛君則表示，「馬總統一路走在中華民國磨難的血淚史上，請問，到底要批評他什麼？」

民主進步黨新聞部主任張志豪20日質疑，在北京當局宣稱要與台灣各界「民主協商」之際，馬前總統藉祭祖之名赴中，這樣的規劃安排顯然沒有從國家及國民的立場思考，台灣民眾也無法接受中華民國卸任元首成為中共促統下的一枚棋子。

不過徐巧芯今中午於鍾沛君主持的「今天誰來沛」節目中痛批綠營，馬英九是去祭祖，行程都刻意避開北京，不碰政治層面問題，他是回去祭祖

徐更舉例，民進黨過去敗選時，監察院長陳菊也去過大陸，前行政院長謝長廷也有赴陸祭祖過，現在馬英九卸任元首時間到了，沒人可以擋他回老家看看，他這輩子就很想回湖南看一看，再來他經過的叫「民國路線」，去的地點都是整個中華民國在創立及抗日過程的路線軌跡，硬要套上親共是不符合歷史事實的。

徐巧芯痛批，民進黨攻擊中共同路人，只證明他們歷史觀念很差，況且民進黨的中華民國只是架空的中華民國，最後，民進黨把兩岸關係弄的很緊繃，就連外傷用藥都要透過二備金購買，所以前總統是有資格去交流的。

至於鍾沛君也表態表示，從馬英九要訪陸的消息露出後，各種「膝反射式」的攻擊，或者冷嘲熱諷沒停過。但是攤開馬辦公開的行程，就是一位年逾古稀的長輩，與姊姊們一起尋根，看看父親年少時的老家，這是人性，這是人道，這到底有什麼好罵？

鍾接著說，馬總統畢竟是大半輩子涉入兩岸關係的前中華民國總統，除了自家祭祖，與台人座談互通之外，其餘稍微政治性的參訪行程，就是一個精心安排，追尋中華民國的旅程。

其中包含中山陵、孫中山先生故居，武昌起義紀念館、和平飯店等，自不待言，「說的是革命。」

南京大屠殺紀念館、重慶抗戰遺址紀念館、四行倉庫抗戰紀念館，張自忠烈士陵園等，「彰顯的是抗戰」。湖南大學，則是當年中國戰區第四受降區，「受降儀式所在地。」

鍾沛君認為，馬英九一路走在中華民國磨難的血淚史上，請問，到底要批評他什麼？預祝馬總統與姊姊們一路順風，滿載而歸，那些在台灣的政爭口水攻防，就由我們來戰！