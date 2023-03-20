國內缺藥爭議還在延燒，近期卻傳出衛福部統籌動用第二預備金大量採購戰時外傷用藥，不僅增添與民搶藥疑慮，今天還被立法委員質疑適法性。國民黨立委李貴敏表示，動用第二預備金必須要有臨時需要，但衛福部本次採購為例行盤點，顯然不符預算法規定，「還是說現在台灣要發生戰爭？」

台灣製藥工業同業公會上周指出，國內缺藥主因與國防部去年啟動戰備藥物儲備有關，根據111年中央政府總預算的第二預備金動支統計，總共動支1億3812.6萬元用於採購外傷藥等物資，其中國防部佔3177.3萬、衛福部3483.6萬、教育部3628.1萬、退輔會3523.6萬。

立法院社會福利及衛環委員會今審查再生醫療法草案，李貴敏先針對衛福部動用第二預備金採購戰時外傷用藥質詢，指出根據採購法第70條第三款規定，僅有「因應政事臨時需要必須增加計畫及經費時」才可由行政院核准動支第二預備金。

衛福部長薛瑞元對此回應，本次戰時外傷藥物採購，是由衛福部統籌，目的是要擴大戰備藥物的儲備量，由於去年採購時111年度的預算已編列出去，今年評估需準備10萬人份藥物，因此有臨時需要，必須動支第二預備金。

不過，李貴敏質疑衛福部動支第二預備金的適法性，因為從衛福部的說明來看，擴大戰備藥物儲備顯然是有計畫性的進行，必須以公務預算的方式進行編列，但衛福部卻以「因應政事臨時需要必須增加計畫及經費時」為由動支第二預備金採購，「難道台灣要準備戰爭了嗎？」

另針對台灣製藥工業同業公會指出，大量儲備戰備藥物是近期國內缺藥主因，薛瑞元則澄清，因為品項不太一樣，兩者沒有直接關係；至於採購戰備外傷藥也非要準備戰爭，只是要因應「萬一有戰爭的情況所準備。」