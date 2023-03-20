新竹縣政府關心弱勢長輩口腔健康，積極推動假牙裝置補助，今年中低收入戶老人裝置假牙補助開跑，縣長楊文科籲請符合資格的長輩踴躍申請，從「齒」健康，開心張口笑，安心吃東西，呷百二!

楊文科表示，長期缺牙會讓進食困難，影響營養攝取，增加罹患慢性疾病的風險，由於做假牙費用不便宜，且健保並不給付，縣府推動中低收入戶老人假牙補助，減輕弱勢長輩的經濟負擔。

社會處表示，中低收入戶老人假牙依全口缺牙、部分缺牙不同態樣，補助金額從17000千元至44000元不等，假牙有破裂要維修、增加假牙的顆數或是更換線勾等，每年最高可申請補助6千6百元。

社會處統計，去年有46位中低收入戶老人申請假牙補助，累計補助金額152萬2300元，今年補助已開始受理申請，只要設籍新竹縣年滿65歲以上長者或55歲以上原住民，符合中低收入戶資格，因缺牙影響咀嚼功能，經醫師評估需裝置活動假牙者。

申請者可持低收入戶扶助、中低收入戶老人生活津貼或身心障礙者生活補助費等身分證明文件，前往與縣府合作的醫療院所篩檢，經審核通過即可至原篩檢醫療院所裝置假牙。詳情可上新竹縣政府社會處網站。

社會處表示，竹縣中低收入戶老人的福利措施還包括，生活津貼、特別照顧津貼、全民健保自付保費補助、醫療看護費用補助、接受長照機構式服務補助等。