三星觀察2022年台灣智慧型手機市場，三星於9999元到19,999元價格帶中，銷售量較2021年展現近兩成耀眼成長；且於4999元到9999元價格帶更呈現逆勢上揚。

Galaxy A34/A54 5G分別內建4800萬和5000萬高畫素主鏡頭，並搭載OIS光學防手震，其中，A54 5G主鏡頭夜拍效果升級，加上前置鏡頭則能套用多種濾鏡、美顏自拍或錄影，此外，兩款手機均具備IP67防塵防水認證。

Galaxy M14 5G便是高CP值之選，具備6.6吋大螢幕、6000mAh超大電量，並支援25W超快速充電。Galaxy M14 5G搭載5000萬高畫素主鏡頭，拍攝出遊美景、合照細節清晰不失真。

Galaxy A54 5G共推出黑糖玻玻、紫芋玻玻、青檸玻玻、白玉玻玻4款顏色，以6GB+128GB、8GB+256GB兩款容量供選擇，建議售價分別為13990元、15990元；Galaxy A34 5G則有黑糖玻玻、紫芋玻玻、青檸玻玻、銀河玻玻4款顏色，與6GB+128GB、8GB+128GB兩款版本，建議售價分別為11990元、12990元，上述兩款手機預計3月底於三星智慧館、三星商城及指定通路陸續開賣，A34 5G 8+128GB預計於4月中下旬到貨開賣。而Galaxy M14 5G提供星燦銀、冰雪藍、闇夜藍3種顏色選擇，4GB+64GB建議售價為6490元，預計3月底於三星智慧館、三星商城及指定通路陸續開賣。