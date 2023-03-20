希臘雅典一家動物園意外在停車場的垃圾桶裡撿到一隻白虎寶寶。當局推測，這隻虎寶寶可能是非法野生動物交易的受害者。

據路透社報導，希臘雅典的阿提卡動物園（Attica Zoological Park）一名清潔工於上個月28日，在停車場的垃圾桶裡，撿到這隻只有3個月大的小老虎。小老虎當時看起來奄奄一息，清潔工隨後趕緊通知園方。

阿提卡動物園發言人勒蘇爾（Jean-Jacques Lesueur）表示，「這是首次有這種動物被遺棄在我們的動物園外面。我的意思是，過去也有過幾次動物被遺棄在園外，但通常是被棄養的寵物，像是小狗、小貓、烏龜…但是一隻老虎？前所未聞。」

勒蘇爾表示，動物園的監視器畫面顯示，前一天晚上，一輛車在接近午夜時分行駛到動物園的一處垃圾桶旁。警方正在追踪車牌，找出丟棄小老虎的人。

小白虎被發現時身體瘦弱且呈現脫水狀態，情況危急。動物園獸醫諾伊（Noi Psaroudaki）指出，這隻幼崽可能很長時間沒有進食，嚴重缺乏維生素和礦物質，使牠的骨骼極其脆弱。另外，獸醫還在小老虎的後腿發現一枚金屬釘。

勒蘇爾繼而表示，即使小老虎被成功救治，也需要安置到他處，因為動物園目前沒有飼養牠的同類。國際野生動物機構與動物福利組織已接觸園方，表示願意提供幫助。

根據歐洲刑警組織（Europol）的說法，歐洲野生動物貿易在歐洲有價值數十億歐元的商機，這些野生動物通常從亞洲和非洲非法輸入。希臘野生動物救援協會ANIMA負責人噶諾提（Maria Ganoti）說，「過去野生動物走私大多數從土耳其或賽普勒斯輸出，但希臘現在已開始成為輸出國之一。」