警方在現場鑑識，初步研判排除人為因素，應是松鼠、鳥類啃咬造成，請民眾切勿恐慌。（高市鼓山分局提供／袁庭堯高雄傳真）

南柴山熱門登山步道、相思亭對面一顆小葉欖仁樹幹上滿佈孔洞，傳出「試槍」疑慮。為求慎重，高市鼓山分局連同保七總隊第七大隊柴山分隊、壽山公園管理處及鑑識人員，20日上午前往鑑識，初步排除人為因素，疑似松鼠、鳥類等啃咬造成。

拍下照片的楊姓山友表示，在柴山走動多年，見過不少造型千奇百怪的樹木，但該地小葉欖仁樹群中，獨獨這顆小葉欖仁千瘡百孔，孔洞密佈一層樓高，每個洞約一指幅寬、鑿入樹幹有一定深度。若不是動物所為就是「魔神仔」，人為要敲打出這麽多洞也得花不少時間和力氣。

資深志工認為，樹幹上的孔洞是松鼠缺水亂咬導致，但動植物專家卻持相反意見，認為孔洞太規律又呈現三角錐形，恐怕是有人刻意「試槍」。

鼓山分局偕同保七總隊第七大隊柴山分隊、壽山公園管理處及鑑識人員共同前往現地勘查，發現該處步道旁佈滿不同樹種，步道旁即為山坡，從右至左有三顆小葉欖仁樹，三顆樹上均有呈現環狀、大小不一之孔洞及樹皮撕裂狀。

警方鑑識人員檢視孔洞內及地面上，均未發現有金屬彈丸的物品，初步研判排除人為因素，應是松鼠、鳥類啃咬造成，請民眾切勿恐慌。