前總統馬英九即將於3月底訪問大陸，淡江大學戰略所教授王高成20日表示，此訪具有高度代表性，對兩岸關係的推進和發展會有更加一層的助力。而蔡英文總統約莫同時在美國過境訪問，王高成認為，這凸顯出國民黨「親美和中」方針，強調兩者關係應同時並進，指馬英九此訪是在強化「和中」。

馬英九基金會今日公布馬英九將率領30位青年學生赴陸交流，並前往湖南祭祖、南京中山陵謁陵的消息。馬英九將是兩岸分裂分治74年來，首位前往大陸參訪交流的中華民國卸任總統。

王高成接受本報採訪時指出，馬先生是以卸任元首的身分訪陸，具有高度代表性，而這也代表目前兩岸關係和緩，容許有這樣的氛圍，對於兩岸關係的推進和發展，會有更加一層的助力。

就馬英九此訪以祭祖與學生交流為目的，王高成說，慎終追遠是中華民族的美德，這其實提升了兩岸之間文化跟血緣的脈絡，也弘揚了中華文化的特色跟優勢，從兩岸關係而言，大家能夠多從文化的層面相互接觸了解，是有意義的事情；兩岸年輕人都是社會未來的中堅，若兩岸青年學子能多進行溝通交流，我想也有助於現在和未來兩岸關係的和平發展。

對於馬英九赴陸訪問的時間與蔡總統訪美「撞期」，王高成認為這應是各別發展的結果，不一定是馬刻意為之，但這也代表兩岸和美中台關係的特質，凸顯目前台灣朝野對美對陸政策的不同。他指出，民進黨偏向「倚美抗中」；國民黨則是「親美和中」，強調兩者關係應同時並進。所以馬此訪是在強化「和中」。

王高成補充說，現在民進黨政府的外交政策較偏向美國，不斷提升美台互動的關係，美方也樂意配合。馬英九則是以個人身分推動兩岸之間的和平交流，及青年學子的來往，「我認為他想要鋪墊一個較長遠、為兩岸謀和平謀發展的意願」，而這應該是有助於兩岸關係的穩定。