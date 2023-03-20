2023碧潭水舞展演期間各機關團體活動辦理日程表。（新北市觀旅局提供）

2023碧潭水舞將於31日18時30分登場，每晚6點30至8點30分，每半小時演出1次，並在晚上8點45分進行最後一場表演，共6場，將有2首各4分半鐘的精彩曲目交錯演出，為期59天，展期至5月28日。

新北市觀旅局表示，水舞展演期間，碧潭東岸廣場也推出系列活動，除每周日有農業局的「農夫市集」外，亦有經濟發展局招商廠商在4月1日至4月3日舉辦「DCC 碧潭廣場 這髦有意思野餐派對」，內容包含最Chill野餐體驗、音樂表演及攤位設置。

新店區公所也計畫在4月18日及4月25日辦理新店走讀導覽活動，還有家庭教育中心在5月7日為宣傳515國際家庭日所舉辦「新北Company 幸福Family」親子活動，活動內容包含闖關、表演及抽獎活動，另外國防部資通電軍指揮部在5月20日舉辦「全民國防走入鄉里」活動等。

觀旅局楊宗珉表示，現在和美山也正是能夠欣賞螢火蟲好季節，在碧潭水舞展演期間，碧潭東岸廣場也陸續推出豐富多元系列活動，場場精彩可期，讓大家能感受到新北市滿滿的熱情，也促進疫後新北觀光休閒活動與地方經濟活絡。