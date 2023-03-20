國內今天新增5544例本土個案，較上周一大降15.9％。今（20）起新冠肺炎輕症免隔離通報，中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，接下來一周為「通報緩衝期」，民眾如在19日前篩檢陽性，可於20到26日期間補通報確診，仍會收到居家隔離通知書，可作為請假或請領保險的依據。

指揮中心今天公布，國內新增5411例本土個案、133例境外移入，另確診個案中新增28例死亡。羅一鈞表示，昨天（19）新增本土個案較上周一減少15.9％，降幅較前幾天（約7％到8％）增加，推測有些民眾檢驗陽性但想要直接適用新制，因此沒有通報確診。

今天起輕症免隔離通報，未來公布確診數以中重症為準。羅一鈞指出，由於尚有通報緩衝期，預計下周一起完全呈現中重症數據，預估每日個案數是過去的5到10％，例如過去每天確診8000例，預估未來每天落在400到800例之間。

輕症免通報新制上路後，但仍有為期一周的通報緩衝期。羅一鈞指出，如民眾於本月19日以前檢驗陽性，可於本月26日前期間就醫通報，仍適用舊制，可以居家隔離通知書作為請假或請領保險的依據，也可以用視訊看診；如果是20日起檢驗陽性的民眾，則依照新制規定，請以實體方式看診。