宜蘭現任立委陳歐珀今上午9時許至民進黨宜蘭縣黨部辦理黨內初選登記。（吳佩蓉攝）

綠營今（20日）開始進行為期5天的立委黨內初選登記，宜蘭現任立委陳歐珀於上午9時許前往民進黨宜蘭縣黨部辦理登記，隨即發表參選宣言，並與其妻徐慧諭、服務團隊一同高喊「「Team Taiwan挺台灣、顧宜蘭、拚建設、宜蘭Action」，亦為此次競選主軸。

陳歐珀說，中央長期以來重北輕南，城鄉失衡嚴重，宜蘭位處於台灣東北部，建設常淪為「孤兒」，所幸蔡英文總統就任後積極推動前瞻基礎建設計畫，方能在推動6年多來，在宜蘭看到開花，雖還未結果，但這些重大建設在未來5年內將發包動工，像是北宜高鐵、鐵路高架、國5銜接蘇花改、蘇花安、台62線、台2庚線。

他指出，地方需要一個用心、有經驗的立法委員，強調建設不分藍綠，不僅能順利推動重大建設，還能架起中央與地方溝通的橋梁，讓建設不延誤、不耽擱，如期如質完成，對此他責無旁貸，會與團隊承接使命，讓宜蘭全民動起來。