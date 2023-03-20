移民署中區事務大隊台中市第二服務站號召新住民及外國朋友一同捐血。（第二服務站提供／陳淑娥台中傳真）

移民署中區事務大隊台中市第二服務站號召新住民及外國朋友一同捐血。（第二服務站提供／陳淑娥台中傳真）

移民署中區事務大隊台中市第二服務站號召新住民及外國朋友一同捐血。（第二服務站提供／陳淑娥台中傳真）

為紓解血庫庫存不足窘境，移民署中區事務大隊台中市第二服務站19日號召新住民及外國朋友一同捐血，共計募集250袋達6萬5250cc。來自湖南新住民小華說，每年春天是血庫最缺血之際，只要有捐血活動，一定帶著全家大小一起響應。

移民署中區事務大隊台中市第二服務站與台中市新移民關懷協會合作，昨在台中北區精武路捐血站(台中公園捐血車)，共同號召新住民及外國朋友們一同來捐血，台中市目前以O型血庫存量最低。

來自湖南新住民小華說，每年春天是血庫最缺血的時候，所以只要舉辦捐血活動，一定帶著全家大小一起響應。其先生也挽袖捐血表示，太太向來熱心公益，捐血可以挽救他人生命，又可以促進自己新陳代謝，利人又利己，一定要支持，也希望大家不分國籍共襄傳愛盛舉。

台中市第二服務站為鼓勵與感謝大家熱血捐贈，現場不僅準備豐富多元的精美禮品，還有異國風情的薩克斯風演出，更提供古早味紅茶及粿仔湯供大家享用。

台中市第二服務站站主任周佑仁表示，服務處響應「捐血一袋，救人一命」捐血活動，共同號召新住民及外國朋友們共同挽袖捐熱血，為社會盡一份心力。同時也提醒「111 學年度新住民及其子女培力與獎助(勵)學金計畫」網路報名到今日截止，請搜尋「新住民及其子女培力與獎助學金系統」或直接輸入網址：https://sp.immigration.gov.tw/，歡迎符合資格的新住民及子女在截止日前上網報名。