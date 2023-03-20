該份日期在周日的備忘錄，為瑞信與客戶的對話提供了重點。目前瑞銀已經同意對該家陷入困境的銀行進行歷史性的收購。根據瑞士監管機關協調的收購方案，瑞銀將支付30億瑞朗，並承擔最多54億美元的虧損。

由於接管了主要競爭對手，瑞銀將在富人理財業務躍居全球領導的銀行，但是客戶也引起了高度集中風險的擔憂。

瑞信與瑞銀在許多業務上重複。瑞銀董事長凱勒(Colm Kelleher)對於瑞信的資產管理業務感到興趣，但是對風險較高的投行業務，已宣稱將裁減規模。

瑞信也跟員工說，有關投資銀行的業務，由於收購的細節仍在擬定中，瑞信會在適當時機會告知客戶。

瑞信發言人說，預計客戶服務不會有干擾，「我們全心全意專注於確保我們重要客戶和顧客的平穩過渡和無縫體驗」。

瑞信也在備忘錄中對員工表示，員工的薪資安排不變，獎金照計畫在3月24日發放，包括在全球其它尚未發放獎金的地區。